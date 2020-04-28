«Чуть ли не до скандала с женой»: Григорий Лепс выступил против нового увлечения сына

Григорий Лепс и Эмин Агаларов в рамках онлайн-конференции рассказали, как переживают самоизоляцию. Они признались, что карантин повлиял на их бизнес.

Пандемия коронавируса изменила жизни миллионов людей. Артисты прямо признаются, что остались без своего прямого заработка. Одним пришлось отменить концерты, другие не могут ходить на съемки, так как все проекты приостановлены. Даже король российской эстрады Филипп Киркоров решил продавать свои вещи, чтобы получить хоть какую-то прибыль, а Любовь Успенская за деньги записывает поздравления для всех желающих.

В непростой ситуации оказались и такие знаменитости, как Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признался, что пока не бедствует. Как и его коллега, он живет на деньги, которые отложил ранее. Артист наслаждается временем, которое посвящает семье. Как известно, у них с супругой Ингой трое дочерей и сын. Лепс признался, что дети заняты даже в самоизоляции.

«Сын Иван занимался карате, играет в шахматы, плавает в бассейне и, как ни странно, начал интересоваться музыкой. Я был против настолько, что чуть ли не до скандала с женой», — рассказал артист.

По словам Лепса, мальчик теперь занимается дистанционно с преподавателем, которого нашла его жена. У старшей дочки артиста также с самого утра начинаются онлайн занятия по учебе, а у 12-летняя Николь даже занимается гимнастикой Лепс по три часа на карантине.

А вот Эмин оказался в разлуке с сыновьями и дочкой от первой жены Лейлы Алиевой. Зато он теперь каждый день уделяет время младшей наследнице Афине от своей нынешней супруги. Артист считает, что это прекрасная возможность проверить свои чувства на прочность. Также певец старается помогать тем, кто борется с пандемией. Площадку торгового комплекса «Крокус Экспо» он предоставил под госпиталь. Скоро там разместят койки для больных.