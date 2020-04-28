Муж Дианы Гурцкой самоизолировался от жены и сына

Как отметила исполнительница, супруг ездит на работу и поэтому старается не контактировать с родными.

Певица Диана Гурцкая стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своем супруге, адвокате Петре Кучеренко. Не так давно он сменил работу и получил важный пост.

«У него с недавних пор новая работа. Муж получил пост заместителя министра образования и науки. При этом мы пока сами не знаем, что будет с ЕГЭ в этом году из-за пандемии. Мой муж — большой молодец. Ездит на работу. Он от нас самоизолировался. Мы с сыном стараемся никуда не выезжать. Сидим дома». Диана Гурцкая

Как отметила Диана Гурцкая, они с мужем мечтают еще об одном ребенке. «Планируем дочку, но загадывать не беремся», — отметила она.

Также звезда заметила, что ее жизнь кардинально изменилась, когда из жизни ушла ее мама. «Мне тогда было 23 года. Я до этого была беззаботная, словно ребенок, но враз все изменилось. В один момент я поняла, что должна заботиться о близких мне людях», — сказала Диана Гурцкая.