«Между мной и тобой»: сменивший пол певец Оскар мог бы спеть про коронавирус

Скарлетт Ля Куин, которая в прошлом была Шамилем Малкандуевым заявила, что подхватила болезнь и госпитализировать ее отказались.

Коронавирус продолжает атаковать Россию, но не стоит забывать о наших земляках и землячках за границей. О своем заражении сообщил певец Оскар, еще известный как Шамиль Малкандуев. Хотя после операции по смене пола артист превратился в женщину по имени Скарлетт Ля Куин. В своем официальном Instagram-аккаунте она делится информацией о своем внезапном заболевании.

По словам трансгендера, проблемы начались еще 8 марта в США, тогда у нее впервые появились симптомы коронавируса: боль в горле и слабость. На тот момент никто не уделял коронавирусу серьезного внимания, а шансы на заражение были ничтожно малы. Но после того, как симптомы так и не прошли за семь дней, Скарлетт-Шамиль обратилась к врачам, которые провели тест на CoViD-19. К сожалению, результат оказался положительным. Но госпитализировать звезду не стали, сославшись на нехватку мест в больнице.

«Мой лечащий доктор сказал, что ничем помочь не может, так как лекарств нет», — объяснила ситуацию певица.

В данный момент Скарлетт чувствует себя хорошо. Артистка уверена, что молитвы помогли ей исцелиться.