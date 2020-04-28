Лопырева приобрела для своего сына коляску за 100 тысяч рублей

Модель Виктория Лопырева приобрела для своего годовалого сына коляску за 100 тысяч рублей. На днях 36-летняя знаменитость поделилась в Instagram фото с прогулки с маленьким Марком-Лионелем. В кадр также попало и транспортное средство ребенка — эффектная белая коляска с красным сидением и черными фиксирующими ремнями. В комментариях люди сразу же обратили внимание на атрибут и поинтересовались, где и когда он приобретался.

В свою очередь, Лопырева рассказала, что коляска принадлежит американскому бренду. Компания уже не первый год занимается производством детских вещей первой необходимости. Так, конкретно коляска Лопыревой и Марка-Лионеля стоит не менее 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что как только сын появился на свет, Лопырева одолжила коляску у певицы Нюши — молодая артистка также родила дочь Симбу в Майами, но значительно раньше. В скором времени Лионель уже подрастет и начнет познавать мир «на своих двоих», поэтому не исключено, что элитная коляска достанется по наследству кому-то из будущих звездных мамочек.