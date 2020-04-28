«Такая озорная!»: Толкалина восхитила позитивным снимком в отцовской шляпе

Знаменитая актриса Любовь Толкалина продолжает радовать поклонников яркими жизнерадостными снимками. В своем «Инстаграме» звезда поделилась селфи в оригинальной зеленой фетровой шляпе и призналась:

«Недоглядели и я пробралась в папину кладовку! Находочка номер раз!! Мне кажется тут костюмов и реквизита на целый спектакль», — поднимала под снимком Толкалина.

Сама Любовь, широко улыбаясь, излучала позитив, а само фото было сделано при ярком солнечном свете – в кадр даже попали несколько лучей. Подписчики звезды пришли в восторг от увиденного:

«Какая же Вы солнечная-красивая», «Такая озорная!!!», «И глаза и улыбка просто обалденные », «Супер», «Любовь, вы оч приятная и красивая! Улыбка просто лучезарная!», «Какая солнечная! Вы прелесть», «Очаровательно», «Спасибо, за солнечную улыбку», — можно прочитать среди комментариев.

Хотя не так давно многие раскритиковали звезду. Она предстала перед фолловерами в облегающей футболке и коротеньких шортиках – звезда показала свою домашнюю тренировку. Многие нашли, что это чересчур, причем Толкалину обвинили в излишней худобе.