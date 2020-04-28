Кокетливая родинка над губой: Клюкина показала себя без макияжа

26-летняя модель и экс-участница «Холостяка» Дарья Клюкина показала себя без макияжа. Как и многие другие знаменитости, девушка соблюдает режим самоизоляции. Чтобы не заскучать в четырех стенах, Даша регулярно снимает ролики с собой, где повторяет челленджи из Tik-Tok, а также устраивает различные розыгрыши.

Так, во вторник, 28 апреля, Клюкина анонсировала очередной розыгрыш. У себя в stories модель появилась с чистой кожей, без использования ретуширующих средств. Фолловеры сразу же поспешили отметить – у Даши над губой есть небольшая кокетливая родинка, которую она регулярно маскирует под слоем тонального крема и пудры. Кроме того, выяснилось, что у Клюкиной неидеальная форма бровей – это понимание позволило Даше стать еще ближе к аудитории. Некоторые, в свою очередь, подчеркнули – без макияжа Клюкина выглядит моложе и свежее. «Какая же вы все же красавица, Дашенька», — пишут они ей в комментариях.