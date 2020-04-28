«Так похожа на маму»: Литвинова запечатлела повзрослевшую дочь в необычном наряде

Рената Литвинова недавно поделилась архивными снимками. Она показала, как выглядела 15 лет назад. Тогда актриса только стала мамой и нянчилась с крохотной дочкой Ульяной. Поклонники были восхищены тем, как женщине удалось сохраниться. Артистка практически не изменилась за минувшие годы. А теперь томная красавица коротает дни в самоизоляции уже со взрослой наследницей, которой летом исполнится 19 лет.

Как и большинство артистов, Литвинова почти не покидает стены дома, носит маски, которые сшила сама, и использует дезинфицирующие средства. Роскошные наряды актриса сменила на уютные спортивные костюмы и пижамы. Накануне она решила запечатлеть подросшую дочь. В кадре девушка позирует без макияжа и с убранными в пучок волосами. Ульяна была облачена в белую майку и зеленые вязаные рукава.

«Уля с зелеными рукавам», — лаконично подписала кадр артистка.

Многие были поражены тому, как сильно мама и дочь похожи. «Уля так похожа на тебя», — заявила Светлана Бондарчук. Некоторые поклонники даже перепутали девушку с Ренатой. «Я сначала подумала, что это вы Рената. Очень красивая дочь!», «Милая очень!», «Классная модель», «Волшебная девочка! Такая же красивая как мамочка!», «Это же вы в юности, копия», «Как сложены гены. Идеально просто. Так похожа на маму», — прокомментировали пост подписчики.