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Панорамные окна и три уровня: журналисты выяснили, сколько стоит жилье Тимати и Решетовой

Рэпер располагает достаточно большой площадью прямо в центре Москвы.

Панорамные окна и три уровня: журналисты выяснили, сколько стоит жилье Тимати и Решетовой
Рэпер Тимати и Анастасия Решетова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Журналисты выяснили, сколько стоит жилье рэпера Тимати и его возлюбленной – модели Анастасии Решетовой. Оказалось, что музыкант приобрел квартиру, в которой сейчас живет вместе с семьей, еще в 2008 году. Находится она, по предварительным данным, в сердце столицы. Ее безусловный плюс заключается в трехуровневости – на первом располагается кухня, откуда Тимати и вышел в «прямой эфир» с Настей Ивлеевой. На втором уровне – спальня, на третьем – открытая веранда, куда Решетова выходит, чтобы позаниматься спортом.

Вид из окна квартиры Тимати и Решетовой
Вид из окна квартиры Тимати и Решетовой. Фото: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Отмечается также, что примерная жилая площадь составляет 300 квадратных метров. Кроме того, каждый отдельный уровень способен вращаться вокруг собственной оси.

Внутренний дизайн полностью соответствует индивидуальным желаниям артиста – отделка выполнена в стиле хай-тек, включает в себя панорамные окна на город, любоваться которым можно практически с высоты птичьего полета. Telegram-канал «Только никому» отмечает, что похожее жилье на сегодняшний день можно приобрести за 200 миллионов рублей.

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