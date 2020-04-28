Панорамные окна и три уровня: журналисты выяснили, сколько стоит жилье Тимати и Решетовой

Журналисты выяснили, сколько стоит жилье рэпера Тимати и его возлюбленной – модели Анастасии Решетовой. Оказалось, что музыкант приобрел квартиру, в которой сейчас живет вместе с семьей, еще в 2008 году. Находится она, по предварительным данным, в сердце столицы. Ее безусловный плюс заключается в трехуровневости – на первом располагается кухня, откуда Тимати и вышел в «прямой эфир» с Настей Ивлеевой. На втором уровне – спальня, на третьем – открытая веранда, куда Решетова выходит, чтобы позаниматься спортом.

Отмечается также, что примерная жилая площадь составляет 300 квадратных метров. Кроме того, каждый отдельный уровень способен вращаться вокруг собственной оси.

Внутренний дизайн полностью соответствует индивидуальным желаниям артиста – отделка выполнена в стиле хай-тек, включает в себя панорамные окна на город, любоваться которым можно практически с высоты птичьего полета. Telegram-канал «Только никому» отмечает, что похожее жилье на сегодняшний день можно приобрести за 200 миллионов рублей.