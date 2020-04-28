«Это невероятно!»: Юлия Проскурякова победила в поэтическом конкурсе

У певицы Юлии Проскуряковой отличные новости, женщина смогла одержать победу в поэтическом конкурсе в ГИТИСе. Напомним, артистка проходит заочное обучение на факультете режиссёрского искусства. Для участия в конкурсе супруга Игоря Николаева выбрала небольшой отрывок из поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Первое место было для нее большим сюрпризом, сообщает издание «7Дней».

«Это невероятно! Никогда бы подумала, что стану победительницей в поэтическом конкурсе!» — так прокомментировала свою победу Юлия.

Напомним, ранее Проскурякова вместе со своим законным супругом записали новый вариант песни «Мой мужчина», композиция стала своеобразным символом вечной любви двух людей. Хотя многие комментаторы до сих пор не устают думать о том, что было бы, если бы брак Николаева и Наташи Королевой не распался. Юлия Проскурякова признается, что подобные заявления не доставляют ей никакой радости.