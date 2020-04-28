«Так выглядит счастье»: Лиза и Гарри Галкины сделали трогательные фото с папой на карантине

Апрель стал непростым месяцем для российских семей. Находиться дома оказалось делом сложным, особенно для родителей с детьми. Многим также пришлось в период самоизоляции отметить дни рождения. Исключением не стала и Алла Пугачева. 71-летие она отметила без гостей, но в кругу родных. Певица даже принарядилась по такому случаю. Не дают ей заскучать и дети. Двойняшки Лиза и Гарри то красят яйца на пасху, то практикуются в произношении французского языка, то играют в войнушку.

Находясь в четырех стенах, Максим Галкин отрастил шевелюру. Юморист решил передать привет из замка. Лиза и Гарри сделали с ним селфи по очереди. Дочка пара облачилась в белую футболку с принтом в виде банта. Она также заплела косички. Девочка позировала, прильнув к отцу. Гарри тоже надел футболку с принтом. Он улыбался рядом с родителем.

«Всем привет от нас!», — написал Галкин.

Многие поклонники были рады видеть родных Пугачевой. Они отметили, что дети подросли, а также оценили стиль family look. «Приятно смотреть на вас», «Так выглядит счастье», «Какие вы классные!», «Какие красивые и счастливые», «Очень рады видеть вас», «какие вы прелестные», «Все в белом! Красавцы», — прокомментировали пост подписчики. Для полной картины не хватало лишь самой Примадонны. Однако она редко фотографируется для Instagram.