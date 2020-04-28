Звезды на карантине: Виктория Лопырева показала свои ногти без маникюра

Виктория Лопырева, прогуливаясь по Дубаю, призвала россиян оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Звезда заметила, что в Эмиратах режим ослабили и уже два дня гражданам разрешено покидать свои «квадратные метры».

«Но как же я удивилась, когда некоторые люди восприняли это буквально – стали искать места, где уже что-то полноценно работает и даже ходить в молл!» — возмутилась она.

По мнению Лопыревой, людям нужно научиться управлять своими реакциями и быть ресурсными, найти источник удовольствия и пользоваться им в самоизоляции.

Девушка привела себя в пример, как законопослушного гражданина и рассказала, что в отличие от многих заботится о своем здоровье и гуляет исключительно по двору. В доказательство того, что сама она придерживается безопасного режима, Виктория продемонстрировала свои ногти без признаков салонного покрытия.