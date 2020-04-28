«Зачем так худеть? Некрасиво»: 42-летняя Толкалина впечатлила поклонников видом в микрошортиках

Любовь Толкалина уже около семи лет занимается йогой, помогают ей в этом сразу три тренера. Не бросает своих практик звезда и в самоизоляции. Расстелив на полу коврик, она делает нехитрые упражнения дома. Как это происходит любимица публики показала в личном блоге.

Для своих тренировок звезда выбрала черный спортивный комплект, состоящий из облегающей футболки и коротеньких шортиков. Наряд отлично подчеркивал стройную фигуру 42-летней Толкалиной. Но, как оказалось, далеко не всем пришлась по вкусу грациозность актрисы.

«Зачем так худеть? Некрасиво капец», — возмутился один из фолловеров артистки. «Я не худею, я такая», — ответила на претензии Любовь. И объяснила, что телевизор сильно полнит фигуру, поэтому кажется, что в фильмах она более пышная.

Впрочем, на большинство подписчиков Толкалиной ее внешность произвела совсем иное впечатление.

«Солнечная красавица!», «Очень красивая, стройная… ножки и ручки… Вы прекрасны», «Такая милая!», «Вы, просто прелесть!» — к примеру, можно увидеть в комментариях.

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