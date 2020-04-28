«Совсем большой стал»: клип группы Little Big побил рекорд на YouTube

Хотя музыкальная группа Little Big не смогла показать все свое мастерство на конкурсе «Евровидение» из-за его отмены, коллектив продолжает бить рекорды популярности. Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что клип на композицию Skibidi менее чем за два года сумел собрать более 400 миллионов просмотров на сервисе YouTube.

По словам лидера группы Little Big Ильи Прусикина, по количеству просмотров клип стал самым просматриваемым на территории СНГ.

«Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал», — написал в stories Instagram вокалист.

Напомним, знаменитый танец из клипа завоевал всемирную популярность, многие звезды как России, так и Голливуда в свое время пытались повторить эти незамысловатые движения. Видеоролик появился на YouTube в начале октября 2018 года. За все время клип собрал 3,4 миллионов отметок «Нравится» и 346 тысячи дизлайков.