«Чего ты боишься?»: дочь Хилькевич не оценила трендовый макияж матери

Анна Хилькевич развеселила своих подписчиков в Instagram забавным видео с дочкой Арианной. Кадры актриса сделала еще три года назад, когда на пике популярности был макияж смокиайз. Именно трендовый мейкап не пришелся по вкусу старшей наследнице.

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Увидев мать, девочка вздрогнула. Анна спросила у дочки: «Ариаш, чего ты боишься»? «Вот это!» — воскликнула девочка и убежала подальше от своей матери. Хилькевич заметила, что ее младшая дочь Мария тоже терпеть не может дымчатого макияжа.

Напомним, наследницам звезды «Универа» пять и полтора года. Девочки родились в браке с бизнесменом Артуром Волковым, свадьба с которым состоялась в августе 2015 года. До этого Анна была замужем за директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Их союз продлился чуть больше года.