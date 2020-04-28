«Мой красавчик Давид!»: Джиган выложил трогательную фотографию с сыном

Рэп-исполнитель Джиган порадовал своих подписчиков в Instagram трогательной фотографией. В кадре артист лежит рядом со своим сыном Давидом и загадочно улыбается. Напомним, Давид родился совсем недавно, 18 февраля 2020 года. Джиган спросил у своих поклонников, на кого больше похож ребенок, на него, или все же на Оксану Самойлову, которая почему-то в кадр не попала.

«Мой красавчик Давид! На кого похож наш сын? Мама или папа?» — поинтересовался артист.

Как ни странно, хотя пост и был выложен на официальной странице Джигана, комментаторы сошлись во мнении, что младенец все же похож на маму, а кое-кто даже буквально умолял о том, чтобы мальчик не вырос похожим на отца.

Напомним, ранее Самойлова заявила на своей страничке в Instagram, что она разводится с Джиганом. После этого последовали посты от рэпера с признанием в любви своей жене. Накануне Оксана отметила день рождения вместе с младшей дочерью Майей. На празднике присутствовал и отец семейства.