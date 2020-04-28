Собчак опубликовала свой взрослый снимок в коротенькой школьной форме

Ксения Собчак опубликовала в личном блоге несколько архивных кадров, сделанных в период ее работы на телеканале «Дождь». Он был основан 27 апреля 2010 года.

На опубликованных фотографиях Собчак предстает в неформальной обстановке с бывшими коллегами и героями телевизионных шоу. Из трех снимков самым обсуждаемым оказался сделанный в чьей-то квартире. Светская львица предстает на нем в необычной для ее статуса обстановке: сидя на пестром ковре, на фоне штор и подоконника, уставленного цветочными горшками. Рядом стоит стол-раскладушка, позволяющий экономить квадратные метры малогабариток. Компанию ей составляют участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.

Примечателен и внешний вид Ксении. Она примерила коротенькое платье мини под вид школьной формы с характерными белыми манжетами и воротничком. На лице звезды красуются очки с массивной оправой, которые предпочитают отличницы или их учительницы.