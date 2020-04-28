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Звездный гость

Собчак опубликовала свой взрослый снимок в коротенькой школьной форме

Этим кадром светская львица решила поздравить телеканал «Дождь» с днем основания.

Собчак опубликовала свой взрослый снимок в коротенькой школьной форме
Ксения Собчак Фото Global look press.

Ксения Собчак опубликовала в личном блоге несколько архивных кадров, сделанных в период ее работы на телеканале «Дождь». Он был основан 27 апреля 2010 года.

На опубликованных фотографиях Собчак предстает в неформальной обстановке с бывшими коллегами и героями телевизионных шоу. Из трех снимков самым обсуждаемым оказался сделанный в чьей-то квартире. Светская львица предстает на нем в необычной для ее статуса обстановке: сидя на пестром ковре, на фоне штор и подоконника, уставленного цветочными горшками. Рядом стоит стол-раскладушка, позволяющий экономить квадратные метры малогабариток. Компанию ей составляют участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина.

Собчак. Фото
Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Ксения Собчак. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Примечателен и внешний вид Ксении. Она примерила коротенькое платье мини под вид школьной формы с характерными белыми манжетами и воротничком. На лице звезды красуются очки с массивной оправой, которые предпочитают отличницы или их учительницы.

«30-летняя в школе?», «Ксения Анатольевна, вы классная», — прокомментировали снимок подписчики.

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