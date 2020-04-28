Меха, плюшевые медведи и сердца: Киркоров показал свой домашний театр

Его дети в компании с наследницей Ани Лорак поставили здесь любительский спектакль.

Сидя в самоизоляции, Филипп Киркоров потихоньку стал показывать свой королевский особняк. Иначе его трудно назвать, ведь, судя по кадрам, жить здесь достойны именно царственные особы.

Ранее певец рассекретил спальню своей дочери Аллы-Виктории с огромной золотой кроватью с балдахинами. Теперь музыкант обнародовал кадры со своим домашним театром.

Здесь его наследники Мартин и Алла-Виктория под руководством дочери Ани Лорак Софии подготовили представление для узкого круга зрителей. Дети резвились на сцене, застланной огромным полотном из натурального меха песца. На сцене, а также в зале восседали огромные плюшевые медведи, а стены украшали красные сердца. В общем, обстановка — вполне во вкусе Филиппа Бедросовича.

Напомним, ранее мы писали о трехэтажном доме Сергея Пенкина, музыкант показал, как устроены его нестандартные «квадратные метры», оформленные в красно-желтых тонах.