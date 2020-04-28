Валерия обнародовала «душевные посиделки» с Игорем Николаевым и Наташей Королевой

Музыканты встречаются не только на концертах, но и в неформальной обстановке.

Валерия поделилась в Сети видеокадрами из домашнего архива, на которых запечатлена частная вечеринка российских звезд.

За одним столом во дворе загородного имения расположились певица, ее муж Иосиф Пригожин, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Наташа Королева и Александр Маршал. Судя по всему, артисты уже вышли из-за праздничного стола и решили отдохнуть на природе, вспомнив песни детства и юности. На столе стоят напитки и одинокая тарелка с десертом.

Аккомпаниатором выступил Стас Михайлов, остальные попытались вспомнить слова песни «Летний вечер» группы «Цветы». Но удалось это не всем и не до конца…