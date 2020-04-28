Джиган побывал на дне рождения жены и дочери

Рэпер чувствовал себя вполне уютно в окружении близких.

27 апреля блогер Оксана Самойлова пышно отпраздновала двойной день рождения — свой и дочери Майи. Девушке исполнилось 32 года, а младшей наследнице — 3 годика. На торжестве неожиданно появился супруг модели и отец семейства.

Судя по кадрам, обнародованным в Сети, музыкант зажег свечи на именинном торте и поздравил малышку с днем рождения. И, хотя теплых объятий между поссорившимися супругами не наблюдалось, чужим Джиган явно за столом не смотрелся.

Отметим, что ради праздника дочери Самойлова нарушила режим самоизоляции: пригласила гостей и аниматора. Во дворе своего дома она установила надувной замок, а вместо одного подарка вручила Майе целый сундук сюрпризов.

Напомним, ранее Оксана сообщила подписчикам, что разводится с мужем и уже проконсультировалась с адвокатами по поводу раздела имущества.