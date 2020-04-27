Пресс на зависть: Ирина Шейк сделала селфи в нижнем белье и пудровом свитшоте

Ирина Шейк много лет назад стала жить в США. Она год назад рассталась с Брэдли Купером, поэтому переехала их солнечного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в свою квартиру. Теперь модель сама воспитывает трехлетнюю дочь Лею. При этом бывшему возлюбленному она не запрещает видеться с ребенком. Когда девушка находится на работе, Купер с удовольствием гуляет и развлекает маленькую наследницу.

Но вот уже больше месяца Шейк коротает дни дома в самоизоляции. Иногда папарацци подлавливают звезду на прогулке с Вито Шнабелем. Журналисты даже стали приписывать роман модели и нью-Йоркскому галеристу, но пока они никак не комментируют слухи. В последнее время девушка стала публиковать архивные фото, вспоминая свое советское детство. А теперь она решила показать, в чем ходит на карантине по дому.

Ирина сделала селфи в туалете. Она запечатлела себя в нижнем белье черного цвета и пудровом свитшоте. Девушка позировала с распущенными волосами и без макияжа. Она похвасталась плоским животом. В кадре можно увидеть коллекцию духов звезды.

Поклонники пришли в восторг от фигуры модели. А вот вечером Шейк вышла на связь со стилистом Анной Зюровой. Она пила кофе на улице. При этом девушка уже была облачена в черную толстовку и шапку в тон.