«Накрашенной мне гораздо лучше»: 45-летняя Рудковская запечатлела себя без макияжа и укладки

Яна Рудковская коротает дни в самоизоляции. Уже больше 50 дней она вынуждена быть на карантине. Сразу после поездки в Париж жизнь блондинки изменилась. Так как она живет в просторном особняке, то каждый день находит, чем себя занять. Продюсер умудряется даже свои наряды «выгуливать», не покидая родных стен. Она просто снимает забавные ролики, то в платье от кутюр, то в брендовой пижаме.

больше по теме По-летнему: Яна Рудковская облачилась в яркое шифоновое платье на карантине Светская львица принарядилась в самоизоляции и даже вызвала профессионального визажиста.

Время от времени Яна зовет к себе в гости подругу, визажиста Ирину Митрошкину, которая делает ей профессиональный макияж и укладку. Так, недавно светская львица рискнула заснять себя на видео без грима и укладки. Она предстала с полотенцем на голове в леопардовой пижаме. Знаменитость стала складывать в чашу помаду, туш и другую косметику, а в следующую секунду предстала уже в преображенном виде. Наряд сменился на легкое шифоновое платье, а на лице Рудковской появился легкий нюдовый макияж.

«Да, соглашусь, накрашенной мне гораздо лучше. Клятвенно обещаю в прямые эфиры без make-up более не выходить», — заявила она.

А вот многие поклонники посчитали, что у нее есть природная красота. Они отметили, что в 45 лет не каждый имеет такую гладкую кожу. «Вы и без косметики красивы!», «Ой, а без макияжа девчонка девчонкой, очень здорово», «Накрашенной круто, но настоящей тоже отлично», — стали обсуждать видео подписчики.

Даже Ольга Бузова одарила звезду комплиментом. «Твои наряды и платья — отдельный вид искусства», — заявила певица. «Олечка, есть один хит, пришлю тебе на днях», — заинтриговала в ответ Яна.