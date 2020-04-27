С Региной Тодоренко из-за скандальных высказываний разрывают рекламные контракты

Телеведущая больше не будет рекламировать не только соки, но и детские подгузники.

Регина Тодоренко создала себе имидж доброй и жизнерадостной девушки. Именной такой ее видели зрители в передаче «Орел и Решка», которую она вела. Последние годы девушка занимается собственным шоу на YouTube. А также много сил она тратит на воспитание годовалого сына Михаила.

Но на днях телеведущая оказалась в центре скандала. Во время прямого эфира с журналистами она раскритиковала девушек, которые выставляют семейные проблемы напоказ, а потом заявила, что женщины, подвергающиеся насилию, получают от этого удовольствие.

Теперь Тодоренко является главным ньюсмекером. Ее сразу подвергли травле пользователи Сети, а также негативно в ее адрес высказались многие звезды. Анна Седокова, Лена Миро и другие известные персоны раскритиковали телеведущую. Но нашлись и те, кто за нее заступился, включая Ксению Собчак и Наталью Подольскую. Несмотря на то, что Регина признала свою неправоту и дважды извинилась, ее лишили звания «Женщины года» по версии журнала Glamour.

Вскоре девушка также стала терять рекламные контракты. Сначала с ней перестала сотрудничать компания, которая производит соки. Теперь стало известно, что от работы с Тодоренко отказалась и компания, которая производит детские подгузники. Представители компании отметили, что выступают категорически против любых проявлений насилия, а также обеспокоены высказываниями Регины, поэтому даже несмотря на извинения, вынуждены прекратить с ней сотрудничество. Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.

В трудной ситуации телеведущую поддержал ее муж Влад Топалов. Она заверил, что будет стоять горой за супругу, так ка кона часть его семьи и мать его ребенка.