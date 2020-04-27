Королевский замок и лошади: Самойлова с шиком отпраздновала день рождения младшей дочери

Многодетная мать Оксана Самойлова с шиком отпраздновала трехлетие самой младшей дочери. Малышка Майя родилась ровно в тот же день, что и сама модель. Несмотря на сложный период в жизни, на празднике для ребенка знаменитость решила не экономить. Уже с утра в гости к малышке пришла принцесса Жасмин – в руках она держала золотую лампу Аладдина. После того, как героиня помогла имениннице переодеться в пышное платье, все участники торжества спустились на первый этаж. Там Майю ждал огромный сундук с подарками.

Позже Самойлова призналась: ее дочь была настолько шокирована увиденным, что не смогла в полной мере выразить эмоции. Сундук в буквальном смысле был переполнен различными розовыми наборами, куклами и другими атрибутами счастливой детской жизни. Позже малышка вышла во двор, где ее ожидали охапки розовых шаров в форме сердца, настоящая карета, королевский замок, лошади в натуральную величину и серебристый трон с кожаными сиденьями.

«Пускай все слезы в твоей жизни, как и сейчас, будут только от грустных фильмов. Будь счастлива, моя крошка, я тебя очень люблю», — высказалась Самойлова.

Ранее свои поздравления также передал отец семейства – Джиган. Он посвятил жене и дочерям песню, а также во всеуслышание заявил – они с Оксаной вновь вместе.