«Мне казалось, он умнее меня»: Марина Могилевская раскрыла причину расставания с мужем

Марину Могилевскую можно по праву считать одной из самых таинственных актрис российского кинематографа. Женщина предпочитает избегать журналистов и почти никогда не дает интервью, впрочем иногда сотрудникам СМИ все же удается задать ей несколько вопросов. Как сообщает издание «7Дней», артистка поделилась максимально личной информацией о рождении дочки и разводе с супругом.

Марина родила дочку Марию в возрасте 41 года после долгих десяти лет ожиданий. И чудо произошло, девочка растет рассудительной и умной не по годам. Могилевская часто воспринимает ее как подругу, а не как дочь.

Другое дело — бывший супруг, продюсер Александр Акопов. В данный момент бывшие возлюбленный почти не видятся, хотя расставание прошло без скандала. Как объяснила Могилевская, разрыв произошел из-за того, что ей не хватило мудрости правильно оценить такого мужчину, как Акопов.