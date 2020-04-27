«Милота зашкаливает»: Лобода сняла домашнее видео с подросшими дочками

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц в российском шоу-бизнесе. Она привыкла работать до седьмого пота. Даже отпуск артистка совмещает с концертами. Часть времени она проводит с дочками, а потом отлучается, чтобы выступить на сцене в другом городе, а порой и стране. Но вот уже больше месяца артистка наслаждается временем, которое посвятила семье. Она наслаждается самоизоляцией с Евангелиной и Тильдой.

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Лобода недавно устроила вечеринку в честь девятилетия старшей наследницы. Праздник в стиле Гарри Поттера прошел без гостей в теплом семейном кругу. Если карантин продлят, то и ее вторая наследница отметит день рождения дома, так как 24 мая Тильде исполнится два года. А пока Светлана сняла домашнее видео, чтобы показать, как у нее проходят дни. На кадрах певица сначала сидит в постели одна, а потом рядом с ней появляется Евангелина. На следующем кадре звезда позирует уже с младшей наследницей. Ее лицо она по-прежнему скрывает.

«Самое доброе утро малышки LO», — подписала ролик артистка.

Многие поклонники были растроганы нежными кадрами. «Классные такие», «Такое милое видео, я не могу», «Воу, что-то новенькое», «Лоло очаровашка, как же время быстро летит», «Закружила нас», «Милота зашкаливает», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что старшую дочь Лобода родила от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а вот отца младшей дочери она предпочла скрывать. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеман, но об отношениях с ним артистка говорить отказывается.