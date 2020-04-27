«Не теща, а гордость»: Пригожин назвал родительницу Валерии второй мамой в день ее рождения

Недавно отметившая день рождения певица Валерия трогательно поздравила маму с 82-летием. Напомним, 17 апреля член жюри шоу «Маска» отмечала 52-летие. Тогда артистка припомнила, как ее мама, полушутя сказала, что не планировала заводить много детей, потому что делала ставку не на количество, а на качество. Валерия признавалась: она обожает мамино чувство юмора, ведь оно ей всегда помогало по жизни.

Теперь настал момент тепло поздравить родительницу с праздником, что Валерия и поспешила сделать. Со своей стороны певица пообещала – как только можно будет нарушить режим самоизоляции, она обязательно это сделает, чтобы поздравить маму и тепло ее обнять.

«Мамулька, вот и твой день рождения через десять дней после моего. Как жаль, что мы сейчас изолированы друг от друга, и не сможем в реальности встретиться. Но я тебе обещаю, как только закончится карантин, мы с тобой обязательно отметим все наши апрельские праздники, а пока, мамулечка, будь здорова, пожалуйста. Целуем тебя крепко и шлем наши самые горячие приветы. Люблююююю», — написала она.

Присоединился к словам благоверной и Иосиф Пригожин. Со своей стороны он подметил, что такой тещей, как у него, точно стоит гордиться.