«Как вырос малыш»: Лопырева в платье миди с узорами отправилась на прогулку с сыном в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что уже три месяца находится в ОАЭ. Модель отправилась в Дубай по работе, но в итоге задержалась там, чтобы отдохнуть. Вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео она наслаждалась солнечной погодой, но потом она вынуждена была самоизолироваться. Из-за пандемии коронавируса все магазины, кроме продуктовых были закрыты, как и общественные места.

По словам Виктории, она с радостью провела время с семьей в своем номере отеля. Блондинка выходила гулять только на террасу. Она занималась спортом и баловала близких домашней стряпней. Но недавно в Дубае разрешили выходить на улицы. Хоть пляжи по-прежнему закрыты, теперь жители и гости города могут свободно передвигаться. Лопырева с радостью отправилась на прогулку с подросшим сыном.

На новом фото девушка отметилась в легком летнем платье миди с узорами и открытыми плечами. Наряд подчеркнул загорелую кожу звезды. Виктория предстала с минимальным макияжем и распущенными волосами. Она позировала на скамейке, придерживая наследника, который пил сок из бутылочки.

«Каким вырастет человек — зависит от множества факторов, но, безусловно, очень важно давать ребенку максимум любви. Жестокость порождает жестокость и, когда человека не научили любить, или у него перед глазами не было здоровой модели поведения родителей — это может повлечь за собой негативные последствия. Дети, как зеркало — отвечают взаимностью, но не начинают любить первыми», — поделилась рассуждениями блондинка.

Многие поклонники восхитились образом знаменитости. «Какой сладкий и совсем уже большой», «Викуля… ты такая нежная с малышом», «Какой взрослый мальчик на твоих коленях», «Как вырос малыш, ты такая трогательная мамочка», — прокомментировали пост подписчики.