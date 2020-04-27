«Только семья важна»: муж Гагариной поделился семейными снимками в день трехлетия дочери

Супруг Полины Гагариной – фотограф Дмитрий Исхаков поделился семейными снимками в день трехлетия дочери. Напомним, малышка Мия родилась в семье певицы и культурного деятеля 26 апреля: девочка стала вторым ребенком певицы. Кроме Мии Полина воспитывает сына Андрея от первого брака с Андреем Кисловым. Наставница шоу «Голос» регулярно балует свою аудиторию трогательными кадрами с участием ребенка – так, Мия растет заботливой и нежной: для нее очень важно, чтобы мама и папа были накормлены (их она потчует с ложечки), не скучали на карантине (для этого есть Миины игрушки) и не забывали уделять ей время. Сама Гагарина говорит о дочери с нежностью и все свободное время уделяет ребенку.

26 апреля маленькой Мии исполнилось три года. Папа девочки решил вспомнить трогательные моменты из семейной жизни и разместил некоторые интимные кадры. Так, на одном из них Дмитрий, судя по всему, встречает супругу и дочь из роддома: на асфальте он нарисовал сердечко с именем дочери внутри, а в руках счастливый отец держит букет для супруги. Уже на следующих кадрах глава семейства со всем рвением заботится о наследнице, гуляет с ней в коляске и разрешает поиграть на синтезаторе мамы.

«Только семья важна, все остальное пустяки», — сопроводил он семейные кадры.

В свою очередь, подписчики поспешили поздравить малышку с праздником.

«С днем рождения маленькую принцессу! Здоровья тебе, Мия, и счастливого детства», «Какая у вас чудесная семья», «С днем рождения Миечку, вашу с Полей чудесную девочку! Пусть будет здорова и счастлива!», «Как же быстро она растет, ваша радость», — высказались они.