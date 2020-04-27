Публичное любование: жена Цекало поделилась очередным откровенным фото продюсера

29-летняя супруга продюсера Александра Цекало обнародовала еще более откровенный снимок мужа. Стоит отметить, что художница Дарина Эрвин регулярно балует аудиторию пикантными и провокационными фотографиями – так, на одном из кадров Александр страстно держит ее за грудь, а уже на следующем прижимает к себе со страстью в глазах. Несколько дней назад Дарина обнародовала снимок, на котором 59-летний муж голышом стоит у плиты и готовит для любой завтрак. Тогда в объектив попала только нижняя часть тела.

Останавливаться Эрвин не захотела и поделилась еще более откровенным снимком: на этот раз Цекало все так же без одежды позирует на фоне очередного творения супруги. Чтобы снимок стал еще жарче, он страстно трогает правой рукой филейную часть нарисованной женщины. В Сети наблюдательные комментаторы иронично подметили: заботливая жена позаботилась о том, чтобы Цекало в кадре выглядел стройнее, чем он есть на самом деле. Так ли это, или Александр похудел ради возлюбленной, пока остается загадкой.