«У нас здесь тихо и спокойно»: Долина рассказала, как проводит время на даче с родными

Артистка призналась, что в период самоизоляции больше стала проводить время с родными, но также продолжает учить своих студентов.

Лариса Долина приняла участие в шоу «Маска», где дошла до финала. Певице удалось удивить и зрителей и жюри, но победу одержал Анатолий Цой. Она заверила, что нисколько не обиделась и солидарна с теми, кто решил отдать победу молодому артисту. Как и большинство москвичей, Долина коротает дни в самоизоляции на своей даче. Она дала большое интервью, в котором поведала, чем занимается с родными.

«С дочерью и внучкой мы уже больше месяца находимся на даче. Занимаюсь онлайн со своими студентами, внучка учится точно так же. Кроме того, сегодняшняя ситуация — это как раз то время, когда мы можем побыть вместе: читать, смотреть любимые фильмы, заниматься музыкой и, конечно, гулять на свежем воздухе. У нас здесь тихо и спокойно», — рассказала артистка.

Она также поделилась впечатлениями от участия в мюзикле, премьера которого состоялась незадолго до начала карантина. По словам певицы, она несколько месяцев без выходных вживалась в роль. Ей было сложно, так как нужно было не только петь, но много ходить по лестницам. При этом ей понравилось вновь играть отрицательного персонажа. Лариса Александровна рада, что успела сыграть в этом спектакле, так как иначе было бы обидно не показать свою работу людям из-за пандемии.

По словам артистки, она продолжает работать со своими студентами. Долина отметила, что в последнее время сталкивается с серьезной проблемой — они плохо знают русский язык. Она винит в этом не только родителей, но и современных исполнителей.

«Если послушать, как поют многие наши „звезды“, то вообще непонятно, на каком языке они это делают. Вы обращали на это внимание? Конечно! А как можно понять, если они неправильно ставят ударения? Коверкают язык! Я и педагоги кафедры боремся с этим постоянно, успехи есть», — высказалась звезда. Она искренне не понимает, как становятся популярными некоторые артисты, пишут «Известия».