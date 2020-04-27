«Растяжка-то хорошая!»: подросшие дочки Марии Порошиной заступились за маму

Мария Порошина год назад стала мамой. Актриса не побоялась рожать в зрелом возрасте, чем многих удивила. Но еще больше она поразила всех, быстро вернувшись в форму. В последнее время артистка то и дело хвастается фигурой в купальнике. Только с помощью ходьбы она сбросила 10 килограммов. А в этом году она также стала участницей шоу «Танцы со звездами», где ей приходится прикладывать немало усилий.

С каждой неделей бороться за победу становится все труднее. Многие были поражены, когда проект покинула Дарья Мороз, которую в итоге вернули благодаря просьбам зрителей. На минувших выходных очень волновалась и Мария, но ее решили поддержать подросшие дочери: 14-летняя Серафима и 10-летняя Аграфена. Девочки вышли на связь со студией и поддержали родительницу.

«Это было прекрасно! Мне очень понравилось, как мама неожиданно ногу закинула вверх. Растяжка-то хорошая! Поставьте ей хорошие оценки… Мама очень постарается!» — сказали они.

Хоть Порошина и выступила блестяще, но судьи были строги и не прислушались к просьбам девочек. Николаю Цискаридзе, например, очень не понравилось то, что Порошина вышла на паркет в спортивной обуви. В итоге жюри поставили не самые высокие оценки актрисе.

Напомним, что она выступает в паре с Евгением Раевым. Известный танцор, по слухам, строит отношения с Ириной Пеговой, но эта информация пока не подтверждена. А вот Мария рассталась с отцом своего маленького сына. Имя этого мужчины она скрывает. Ради него в свое время артистка развелась с отцом своих дочерей — Ильей Древновым. Что теперь происходит в личной жизни звезды, неизвестно.