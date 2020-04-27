Кому нужен кефир, когда есть пицца: Яна Рудковская резко изменила рацион питания

Яна Рудковская порадовала своих подписчиков новой интригующей фотографией в своем личном аккаунте в Instagram. Довольно долгое время женщина находилась на кефирной диете, однако все хорошее подходит к концу. Так и закончилась эпоха кисломолочных продуктов, а на смену кефиру пришла пицца. Продюсер показала, как она празднует выход нового альбома Димы Билана «Перезагрузка» и сразу на первом месте в сервисе iTunes.

На фото Яна вместе с сыном Александром приготовили огромную пиццу с маслинами. О какой кефирной диете может идти речь, когда на столе такая вкуснотища?

Комментаторы уже высказались под фотографией о том, что после такого пира любой диете можно смело сказать «прощай». Но, судя по восторженному виду Рудковской на одной из фотографий, пицца ей нравится заметно больше, чем кефир.

Напомним, диетолог Елена Соломатина объяснила, что диеты подходят не всем, так как все люди разные и методики для каждого человека должны подбираться индивидуально, под строгим вниманием профессиональных врачей.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации «общая практика», врач-терапевт. Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет.