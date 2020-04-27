Маленькая актриса из России готовится стать звездой Голливуда

Марте Тимофеевой всего десять лет, но она уже снялась в десятках проектов.

Российская актриса Марта Тимофеева в свои десять лет стала успешнее, чем многие из ее коллег. Девочку уже пригласили в Голливуд для съемок в картине «Тайное общество мистера Бенедикта». И это не какая-нибудь роль второго плана: Марта исполнит роль одного из главных персонажей.

Для того чтобы удостоиться чести снять в проекте Hulu и 20th century Fox, девочке пришлось пройти пять туров кастинга и в каждом показать себя лучше, чем многочисленные конкуренты.

О победе и новой роли Тимофеевой сообщается на ее личной страничке в Facebook. Напомним, для Марты съемки в высокобюджетных картинах не в новинку, она уже снималась во многих проектах, в том числе в недавнем хорроре «Яга. Кошмар темного леса».

«Тайное общество мистера Бенедикта» станет экранизацией очередной серии подростковых романов. Сюжет расскажет историю одаренных детей, которые должны будут выполнить секретную миссию.

Напомним, Марта Тимофеева впервые попала в мир кино еще в далеком 2016 году, одним из первых ее проектов стал мини-сериал «Княжна из хрущевки». позже она проявила себя и в известных фильмах, таких как «Он – дракон», «Дед Мороз. Битва магов», «Время первых» и «Союз спасения».