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Звездный гость

Тренд времени: Зиверт показала свой пижамный стиль

А также поделилась рецептом бананового десерта.

Тренд времени: Зиверт показала свой пижамный стиль
Зиверт. Фото Global look press.

Людям, привыкшим видеть 29-летнейюю певицу Юлию Зиверт (Zivert) в ярких сценических нарядах и сумасшедших париках, трудно представить, что дома она превращается в милую обычную девушку. Однако факт остается фактом. Благодаря самоизоляции поклонники звезды увидели ее в естественном виде.

Заскучавшая от безделья звезда решила поделиться с фолловерами снимком со своим домашним образом без прикрас. Впрочем, кадр получился весьма симпатичным. Девушка предстала в очаровательной розовой пижаме в клетку, украсив голову пушистой повязкой с заячьими ушками. На нижних веках Юлии красовались косметические патчи, которые, похоже, стали трендом современного Instagram.

Зиверт. Фото
Зиверт. Фото https://www.instagram.com/_zivert/

Плюс ко всему звезда дала рецепт излюбленного десерта, который тоже оказался розовым. В его состав входят: два банана, небольшая миска клубники, кокосовое молоко (на глаз), три ложки пломбира. Все ингредиенты взбиваются при помощи блендера. Полученной порции хватает обычно на троих.

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