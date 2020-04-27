«Знаю, что выгляжу не очень»: Боня показала свои морщинки без фильтра и макияжа

Виктория Боня решила показать себя без макияжа и специальных программных фильтров для видео и фото. Свое лицо с мимическими морщинками вокруг глаз она «обнажила» в Instagram.

«Знаю, что выгляжу я не очень, но все же!» — подписала она видео.

Светская львица также не забыла напомнить, что ей уже 40 лет.

Многие подписчики пришли в восторг от увиденного. «Виктория, выбросите всю косметику, она Вам больше не нужна», «Чистенькое ухоженное личико, выглядите прекрасно», «Без макияжа намного лучше… Очень естественно, красотка», — прокомментировали фолловеры.

Однако кое-кто усомнился в абсолютной естественности Бони. «Конечно без мейка это все естественно. Но скажу, как косметолог, видно даже элементарно, что ботокс еще не отошел, особенно на лбу», «Фильтры есть, видно, что присутствуют», «Татуаж губ, татуаж бровей, татуаж межреснички, филлеры различные инъекции для ровного контура, виниры – сама натурель», — также можно увидеть в комментариях блога звезды. Виктория заверила, что это не так. «Гадала и не угадала ни одной буквы», — ответила она хейтерам.

Уважаемые читатели! Прежде, чем решиться на косметологические процедуры, настоятельно рекомендуем предварительно проконсультироваться о противопоказаниях с квалифицированными специалистами. Просим не принимать во внимание слова звезд, а также других героев наших публикаций, не являющихся экспертами.