«Любовь — она такая»: Подольская впечатлила поклонников нежным снимком с мужем

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший уже 15 лет вместе. Для певицы это первый официальный брак, для музыканта — второй. Причем ранее у него были оформлены отношения вовсе не с Кристиной Орбакайте, как можно было подумать, а с модельером Еленой Ленской.
Пара воспитывает сына Артемия, которому летом исполнится пять лет, и являет собой пример идеальной творческой семьи. Многих поклонников привлекает в них именно это – уважение друг к другу и следование традиционным ценностям.
Возможно, именно поэтому нежный снимок Натальи и Владимира, обнародованный в Сети, вызвал такой шквал позитивных комментариев. На фото пара предстала в романтических объятиях, сидя прямо на лестнице в доме. Пресняков нежно поцеловал жену в щечку, а Подольская буквально расцвела от этого прикосновения.
«Любовь — она такая… Добра вам!», «Смотреть на вашу пару – одно удовольствие», «Чудесная семья!!!», «Любовь спасет мир», «Красивая пара», «Любуюсь – не налюбуюсь на вашу пару», «Положительные энергетически Наталья Подольская и Владимир Пресняков!», «Вот что значит, приятные люди, всегда с улыбкой на лице смотрю на вас! У вас есть все: любовь, добро, гармония, прекрасный сын!» — можно увидеть в комментариях личного блога певицы.