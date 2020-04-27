«Любовь — она такая»: Подольская впечатлила поклонников нежным снимком с мужем

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший уже 15 лет вместе. Для певицы это первый официальный брак, для музыканта — второй. Причем ранее у него были оформлены отношения вовсе не с Кристиной Орбакайте, как можно было подумать, а с модельером Еленой Ленской.

Пара воспитывает сына Артемия, которому летом исполнится пять лет, и являет собой пример идеальной творческой семьи. Многих поклонников привлекает в них именно это – уважение друг к другу и следование традиционным ценностям.

Возможно, именно поэтому нежный снимок Натальи и Владимира, обнародованный в Сети, вызвал такой шквал позитивных комментариев. На фото пара предстала в романтических объятиях, сидя прямо на лестнице в доме. Пресняков нежно поцеловал жену в щечку, а Подольская буквально расцвела от этого прикосновения.