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«Любовь — она такая»: Подольская впечатлила поклонников нежным снимком с мужем

Подписчики певицы наперебой выражают в Сети свои восторги.

«Любовь — она такая»: Подольская впечатлила поклонников нежным снимком с мужем
Наталья Подольская. Фото Global look press.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший уже 15 лет вместе. Для певицы это первый официальный брак, для музыканта — второй. Причем ранее у него были оформлены отношения вовсе не с Кристиной Орбакайте, как можно было подумать, а с модельером Еленой Ленской.

Пара воспитывает сына Артемия, которому летом исполнится пять лет, и являет собой пример идеальной творческой семьи. Многих поклонников привлекает в них именно это – уважение друг к другу и следование традиционным ценностям.

Возможно, именно поэтому нежный снимок Натальи и Владимира, обнародованный в Сети, вызвал такой шквал позитивных комментариев. На фото пара предстала в романтических объятиях, сидя прямо на лестнице в доме. Пресняков нежно поцеловал жену в щечку, а Подольская буквально расцвела от этого прикосновения.

«Любовь — она такая… Добра вам!», «Смотреть на вашу пару – одно удовольствие», «Чудесная семья!!!», «Любовь спасет мир», «Красивая пара», «Любуюсь – не налюбуюсь на вашу пару», «Положительные энергетически Наталья Подольская и Владимир Пресняков!», «Вот что значит, приятные люди, всегда с улыбкой на лице смотрю на вас! У вас есть все: любовь, добро, гармония, прекрасный сын!» — можно увидеть в комментариях личного блога певицы.

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