«Я перестала жить мечтами»: Анджелина Джоли дала советы родителям в период пандемии

Звезды Голливуда осваивают новые сферы деятельности во время эпидемии коронавируса. Анджелина Джоли пишет интересные статьи для журнала Time. В одной из своих последних публикаций актриса поделилась личным опытом и объяснила, что не всегда нужно стараться угождать своим чадам.

Звезда объяснила, что пандемия побуждает ее думать о всех родителях, вынужденных все свободное время проводить дома, с детьми. По ее мнению, главное, что нужно понять в этой ситуации, — невозможность удовлетворить все потребности детей.

По словам актрисы, подрастающему поколению вовсе не нужны идеальные родители, а куда важнее, чтобы папа и мама были честными. Джоли вспомнила, как впервые стала мамой и самым сложным для нее было вовсе не любить детей больше жизни, а осознавать всю ответственность, обрушившуюся на нее.

«Я осознала, что перестала жить мечтами», — заявила актриса.

