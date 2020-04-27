«Стаканчик по капельке собирается»: Миллер объяснил, почему 10 лет не делал предложение Деллос

Актер Дмитрий Миллер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему они с супругой, актрисой Юлией Деллос, десять лет жили в гражданском браке. Сейчас в семье трое детей. Один из них, сын Деллос, от предыдущих отношений.

«Юля всегда была у нас флагманом в семье. У нее раньше было больше работы, чем у меня. Не все у нас было гладко в семье. Порой я просил прощения за свое поведение. За грубость и гнев. Сейчас, к счастью, я научился управлять своим гневом. Самое большое испытание — это не когда родился ребенок, а когда ты воспитываешь и растишь его. Семья становится совсем другой после рождения детей. Мы десять лет не расписывались. Были не уверены в своих чувствах. Это была проверка наших отношений. Долго шли и наконец-то пришли. Стаканчик по капельке собирается. Мы даже расходились. Жили отдельно друг от друга, но поняли, что любим». Дмитрий Миллер

Сама Юлия Деллос отметила, что у нее непросто складывались отношения с семьей Миллера и его родителями.

«Меня мама Димы раньше называла лахудрой. Сейчас они родные люди для меня. Мне было, конечно, трудно сначала с его родными. Да и мой сын не сразу Диму принял. Помню, он сидел на коленках и говорил про Диму: «Он же студент». Но Дима с ним подружился. Он брал его в институт. Везде с собой таскал», — заметила Юлия Деллос.