«Есть программка»: Тодоренко призналась, что следит за местонахождением своего мужа  

В передаче про закулисье шоу «Маска» супруга Влада Топалова рассказала, что отслеживает его перемещения.

Популярный музыкант Влад Топалов стал участником шоу «Маска» на НТВ. Как позже признался артист, он хотел подурачиться. В жюри проекта оказалась его супруга Регина Тодоренко, и, чтобы ее удивить, он согласился поучаствовать. Однако шутка затянулась — Топалов дошел до полуфинала проекта. Хотя Тодоренко узнала мужа с первых звуков его голоса, она сомневалась до последнего. Да и было из-за чего: Топалов искусно скрывался.

В программе «Новые русские сенсации» на НТВ, посвященной закулисью «Маски», Тодоренко призналась, что следит за мужем и до конца уверена в его местонахождении в режиме реального времени.

«Я периодически чекаю, где он находится, потому что у меня есть программка, — сообщила Тодоренко и зашла на своем телефоне в эту программу: «Вот, они сейчас играют с сыном».

Напомним, Топалову, как и остальным участникам шоу, под страхом миллионных штрафов было запрещено разглашать сведения о том, что они участвуют в проекте «Маска». Позже певец признался, что ему удавалось до последнего скрывать то, что он Панда, еще и благодаря тому, что Тодоренко отвлекалась на свою работу.