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Ирина Шейк и Дед Мороз: топ-модель обнародовала детские фото из советского прошлого

Такие кадры есть у каждого жителя, заставшего время СССР.

Ирина Шейк и Дед Мороз: топ-модель обнародовала детские фото из советского прошлого
Ирина Шейк. Фото Global look press.

Трудно представить, но известная во всем мире модель Ирина Шейк жила в Советском Союзе. И, похоже, даже немножко скучает по тем временам. В своем блоге она выставила целую серию отсканированных кадров, сделанных еще в то время, когда девушка ходила в детский сад.

Шейк в детстве. Фото
Шейк в детстве. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

34-летняя звезда родилась в 1986 году, поэтому детсадовское прошлое было, как и у многих, – с незатейливыми утренниками в самодельных карнавальных костюмах и с переодетой в Деда Мороза воспитательницей, напялившей на себя аляповатый нос и бороду на резинке.

Шейк в детстве. Фото
Шейк в детстве. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

Девочки в ту пору носили абсолютно натуральные хлопковые носочки и колготки. Они, безусловно, экологичны и благоприятны для человека, но имеют побочный эффект: не держатся на ногах. Поэтому, если взглянуть на советские фотографии, где запечатлены юные представительницы слабого пола, практически у каждой носочки будут спущенными, а колготки вытянуты на коленках.

Шейк в детстве. Фото
Шейк в детстве. Фото https://www.instagram.com/irinashayk/

Кстати, колготки в ту пору носили и мальчики, поскольку такого предмета гардероба, как кальсоны, и в помине не было. В детских садах их часто надевали под шорты.

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