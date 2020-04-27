«Нужно начинать с себя»: Навка в белоснежной кепке и розовой куртке провела в лесу субботник

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в компании с мужем, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, и падчерицей, студенткой МГУ Елизаветой Песковой, провела субботник в лесу возле своего дома.

Фигуристка вышла на уборку зеленой территории в спортивной розовой куртке, белоснежной бейсболке, черных брюках и кроссовках. Звезда льда не только собрала мусор и пластик, раскиданный в окрестностях, но и взялась за валежник. Для этого ей пришлось освоить азы работы с бензопилой и самостоятельно разрезать крупные стволы на части. Точно так же поступила и дочь Пескова, Лиза.

Девушка рассказала, что этим их семья занимается каждую неделю по воскресеньям. Своим поступком они пожелали дать положительный пример другим гражданам.