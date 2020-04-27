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«Нужно начинать с себя»: Навка в белоснежной кепке и розовой куртке провела в лесу субботник

Компанию ей составили муж и падчерица.

«Нужно начинать с себя»: Навка в белоснежной кепке и розовой куртке провела в лесу субботник
Татьяна Навка. Фото Global look press.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в компании с мужем, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, и падчерицей, студенткой МГУ Елизаветой Песковой, провела субботник в лесу возле своего дома.

Фигуристка вышла на уборку зеленой территории в спортивной розовой куртке, белоснежной бейсболке, черных брюках и кроссовках. Звезда льда не только собрала мусор и пластик, раскиданный в окрестностях, но и взялась за валежник. Для этого ей пришлось освоить азы работы с бензопилой и самостоятельно разрезать крупные стволы на части. Точно так же поступила и дочь Пескова, Лиза.

Девушка рассказала, что этим их семья занимается каждую неделю по воскресеньям. Своим поступком они пожелали дать положительный пример другим гражданам.

«В жизни всегда нужно начинать с себя. Представить сложно, каким был бы мир, если б каждый следил прежде всего за собой и своими действиями… А в целом, хочется напомнить о профессоре Преображенском: «Бардак не в клозетах — бардак в головах!» Не стыдно убирать грязь, стыдно жить в грязи!» — написала студентка в личном блоге.

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