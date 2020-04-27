«Как две сестренки»: Юлия Михальчик представила свою красавицу-маму

Юлия Михальчик всегда благодарила своих родителей за то, что вовремя разглядели в ней талант к творчеству и отдали с ранних пор в музыкальную школу. Певица признается, что всегда чувствовала опору своей мамы по имени Жанна.

Свою родительницу звезда решила представить широкой публике, опубликовав в личном блоге совместное фото с ней. Кадр немало удивил фолловеров Михальчик: женщина оказалась на редкость моложавой и привлекательной.

«Всегда думала, что все мамы такие, как моя. Оказалось, что не так… мне крупно повезло… Мама, спасибо за все!!! Самая добрая и нежная! Единственное, о чем прошу, чтобы была здорова!» — написала трогательные слова Юлия.

В комментариях ее блога тут же развернулись горячие обсуждения снимка.

«Вы очень, Юлия, похожи на маму», «Красивые такие. Крепкого здоровья вашей маме», «Из похожего — только глаза. Помнится мне, что Юля похожа на папу», «Как две сестренки», — прокомментировали фотографию почитатели таланта Михальчик.

А как вы считаете, Юлия похожа на маму?