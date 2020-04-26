«Она станет замечательной мамой»: Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер ждут ребенка

Звездная голливудская пара Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер вскоре станут родителями. Папарацци засняли влюбленных на прогулке и никакие одежды не могли скрыть округлившийся животик женщины. Как сообщает издание People, новости о беременности Кэтрин ходили еще с марта, а всему виной фотографы, который внимательно изучали снимки и гадали, беременность это или просто плотный прием пищи. Однако именно сейчас источники подтвердили — пара действительно ждет ребенка.

Для дочки «железного Арни» это будет первый ребенок, а вот Крис уже воспитывает с бывшей супругой сына Джека.

«Она с Божьей помощью станет замечательной мамой в свое время. У нее прекрасные родители, потрясающие братья и сестра, она дополняет все мои недостатки» — рассказывал Пратт журналистам во время интервью.