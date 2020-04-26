«Я всегда буду на вашей стороне. Не важно, правы вы или нет»: Топалов встал на защиту своей семьи

Конфликт вокруг опрометчивого высказывания Регины Тодоренко не думает стихать. Кто-то из звезд шоу-бизнеса высказался резко против слов телеведущей о домашнем насилии, а другие посоветовали не раздувать из мухи слона и прекратить травить женщину. Супруг Регины, Влад Топалов, не остался в стороне и выложил очень обстоятельный пост в свой личный аккаунт в Instagram.

Певец сразу расставил точки над i заявив, что ему не важно, что сказали или совершили члены его семьи. Топалов сообщил, что он всегда будет на стороне своих родных и не даст их в обиду, что бы они не совершили. Похвальные слова, но справедливостью и беспристрастием тут и не пахнет.

«Я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я всегда буду на вашей стороне. Не важно, правы вы или нет» — заявил исполнитель.

Также Влад попросил всех критиков обращаться не к Регине, а лично к нему. По его словам, женщина и так уже достаточно натерпелась от армии хейтеров.