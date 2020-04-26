«Этот подвиг стоил мне возможности деторождения»: после съемок в клипе Лолита сильно подорвала здоровье

Певица Лолита отличается отчаянным нравом и никогда не отказывалась от приключений, зачастую опасных. Во время нового выпуска шоу «Сегодня вечером» звезда призналась, что подобная храбрость в итоге не закончилась ничем хорошим, так как после одного такого случая у нее начались проблемы по женской части.

По словам звезды, в далеком 1994 году проходили съемки клипа на песню «Баден-Баден» и Лолите пришлось долгое время провести в холодной воде. Хотя режиссер предлагал отменить съемки, певица настаивала, что справится с любыми испытаниями. В итоге звезда едва не утонула и получила переохлаждение, но это было лишь началом больших проблем.

«После этого я попала на операционный стол с внематочной беременностью. Вот этот подвиг стоил мне возможности деторождения» — поделилась Лолита.

Хотя в 1998 году певица все же стала мамой девочки по имени Ева, многие считают, что ребенок у артистки не родной, а из детского дома. Тем более, что и Александр Цекало отказывается признавать себя отцом Евы.