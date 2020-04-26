«Спасибо Платону и его предшественникам»: Шакира в самоизоляции закончила курс античной философии

Вместо того, чтобы просто терять время, певица решила заняться самообразованием.

Коронавирус испортил планы многих жителей нашей планеты. И если кто-то все еще имеет возможность работать не выходя из дома, то некоторые просто скучают в самоизоляции. В числу последних можно отнести и звезд шоу-бизнеса. Однако пока одни из них придумывают нелепые челенджи, другие стараются получить максимум новых знаний.

Певица Шакира сообщила в своей официальном аккаунте в Instagram, что она успешно закончила курс по античной философии.

«Знаю, что мои хобби очень непрактичны, но я занималась, когда дети спали. Спасибо Платону и его предшественникам за все «веселье», которое было в прошлом месяце» – рассказала артистка.

Теперь у Шакиры есть диплом, хотя вряд ли она станет использовать его по назначению, все же в современном мире пение приносит больше денег, нежели философия. Однако если певица захочет однажды заняться чем-то новеньким, определенная база знаний у нее уже будет.