«Никто в Forbes не умеет считать»: Канье Уэст опроверг свой заработанный миллиард долларов

Музыкант заявил, что денег у него намного больше.

Музыкант Канье Уэст наконец-то достиг новой вершины. Казалось бы, всемирных успех и жена Ким Кардашьян, что еще нужно от жизни? Однако эксперты журнала Forbes официально признали рэп-исполнителя миллиардером. Суммарно его состояние оценивается в 1,3 миллиарде долларов. Внести исполнителя в список богатейших знаменитостей стало возможным после того, как Уэст опубликовал свои финансовые отчеты.

Однако сам исполнитель со смехом воспринял расчеты журналистов и назвал свою цифру, которая впечатляет.

«Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать» — сказал певец.

Что интересно, музыкант уже давно пытался убедить журналистов издания Forbes в том, что его состояние перешагнуло отметку в один миллиард долларов, но без официальных цифр эксперты предпочитали не давать громких заявлений. Напомним, Канье Уэст также стал самым высокооплачиваемым рэп-исполнителем в 2019 году, по мнению все того же Forbes.