«Сил нет более!»: Рудковская решила покончить с кефирной диетой

Яна Рудковская решила удивить своих подписчиков новым постом в своем аккаунте в Instagram. Продюсер наконец-то решила закончить со своей кефирной диетой и вернуться к сладостям и прочим радостям вкусной жизни. Новым украшением кухонного стола звезды стал шикарный букет, а свой первый завтрак, без намеков на кефир, Яна решила сделать попроще, со свежей малиной и чаем с долькой лимона.

«Йогурт, малина и чай! Закончилась моя кефирная диета, сил нет более! Через неделю повторим» — заявила Рудковская.

Подписчики продюсера, как всегда, похвалили изысканную сервировку и идеальный завтрак.

Напомним, Яна Рудковская вместе со своим супругом Евгением Плющенко недавно решили помочь нуждающимся, а именно — ветеранам. Звезды подготовили целую сотню пакетов с продуктами и передали их волонтерам, чтобы те разнесли их самым нуждающимся. Акция не будет разовой, звезды уже готовят новую партию, на этот раз для врачей и санитаров, заразившихся коронавирусом.