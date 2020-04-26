«Были правильные варианты»: Лев из шоу «Маска» подтвердил догадки жюри о том, кто он на самом деле

Участник в костюме царя зверей рассказал, что впервые в жизни вышел на сцену в лосинах.

До грандиозного финала шоу «Маска» остались считанные часы. Совсем скоро все четверо участников — Лев, Олень, Волк и Попугая – будут рассекречены, и станет известен победитель масштабного секретного проекта. Накануне каждый из финалистов дал эксклюзивное интервью в программе «Однажды…» на НТВ.

Лев рассказал, что поддерживать имидж царя зверей ему на сцене не так легко. Находясь в образе, вокалист постоянно думает об осанке, движениях и поведении, чтобы соответствовать имиджу. Сам костюм весит порядка 30 килограммов, включая роскошный головной убор. Поэтому каждый выход на сцену для музыканта становится еще и своего рода фитнес-тренировкой. Но самое тяжелое для участника в маске льва – это не костюм.

«Самое сложное – это постоянно делать вид, что я не тот, за кого они меня приняли» — признался участник. Он подтвердил, что в проекте уже прозвучало его настоящее имя: «Да, конечно, были правильные варианты, очень даже интересно посмотреть на реакцию жюри, когда я сниму маску».

Кстати, впервые в своей жизни конкурсанту пришлось выходить на сцене в лосинах. Главным конкурентом он считает себя самого. А из жюри особо выделяет Гарика Мартиросяна – Лев считает, что без него было бы не так весело.

Участник признался, что никто из его близких не знает о том, что он – Лев, даже его любимая девушка, с которой, как подчеркнул, он счастлив.

Напомним, в шоу «Маска» на НТВ в течение двух месяцев выбили восемь персонажей. Четверо дошли до конца, и совсем скоро мы узнаем, кто скрывается под масками финалистов.