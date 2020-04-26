«Процесс вышел из-под контроля»: дочь Толкалиной побрила мужа налысо

Наследница режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская была вынуждена осваивать в самоизоляции профессию парикмахера.

Она впервые в жизни взяла в руки машинку для стрижки волос и решила сделать прическу своему мужу Никите. Ждать окончания особого режима в Москве и открытия салонов красоты девушка не могла – волосы у парня растут невероятно быстро. Однако первый опыт оказался неудачным – вместо аккуратной стрижки у парня на голове образовалась аккуратная лысина.

«Процесс стрижки вышел из-под контроля… Теперь ощущение, что живу, как минимум, с японским мафиози», — пожаловалась Мария в личном блоге.

Подписчики поспешили успокоить девушку, что волосы отрастут и многие из них теперь выглядят примерно так же. Отметим, что парикмахерское искусство недавно пришлось освоить также Лолите, которая сама подстригла свои локоны и окрасила их, а также звездам 80-х Кате Семеновой и Ольге Зарубиной. Певицы изменили свой привычный цвет волос на невероятно яркие оттенки.