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«Процесс вышел из-под контроля»: дочь Толкалиной побрила мужа налысо

Мария Михалкова-Кончаловская впервые взяла в руки машинку для стрижки волос.

«Процесс вышел из-под контроля»: дочь Толкалиной побрила мужа налысо
Мария Михалкова-Кончаловская. Фото https://www.instagram.com/welcometomaria/

Наследница режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская была вынуждена осваивать в самоизоляции профессию парикмахера.

Она впервые в жизни взяла в руки машинку для стрижки волос и решила сделать прическу своему мужу Никите. Ждать окончания особого режима в Москве и открытия салонов красоты девушка не могла – волосы у парня растут невероятно быстро. Однако первый опыт оказался неудачным – вместо аккуратной стрижки у парня на голове образовалась аккуратная лысина.

«Процесс стрижки вышел из-под контроля… Теперь ощущение, что живу, как минимум, с японским мафиози», — пожаловалась Мария в личном блоге.

Подписчики поспешили успокоить девушку, что волосы отрастут и многие из них теперь выглядят примерно так же. Отметим, что парикмахерское искусство недавно пришлось освоить также Лолите, которая сама подстригла свои локоны и окрасила их, а также звездам 80-х Кате Семеновой и Ольге Зарубиной. Певицы изменили свой привычный цвет волос на невероятно яркие оттенки.

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Любовь ТолкалинаМария МихалковаМария Михалкова-Кончаловскаясамоизоляциячем заняться на карантине
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